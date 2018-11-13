21:59 13.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине ликвидируют очередной банк

Администрация Вернум Банка приняла решение прекратить работу финансового учреждения.

В Украине ликвидируют очередной банк

Как сообщила во вторник, 13 ноября, пресс-служба банка, такое решение связано с согласованием НБУ плана прекращения банковской деятельности Вернум Банк без прекращения юридического лица.

В связи с чем банк сообщает всем клиентам и вкладчикам, что возвращение депозитов, закрытие счетов будет проводиться в главном офисе банка.

В банке также отметили, что возврат средств и закрытие счетов будет проводиться в сроки и в соответствии с условиями договоров, кроме вкладов (депозитов) срок действия которых истекает после 1 марта 2019 года. Такие вклады возвращаются досрочно по заявлению вкладчика без пересчета процентов за досрочное возвращение средств.

Напомним, с 2014 года в Украине утратили платежеспособность 96 банков. Так, на прошлой неделе о самоликвидации заявили в БМ Банке.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины во вторник, 6 ноября, отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у БМ Банка. Регулятор также исключил банк из Государственного реестра банков. Как сказано на сайте НБУ, БМ Банк стал шестым банком, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица.


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