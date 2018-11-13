В Тернополе подняли цену на горячую воду и тепло

Стоимость подачи тепла и воды выросла на 38,4% и 36,3% соответственно. Как сообщила во вторник, 13 ноября, пресс-служба Тернопольской городской рады, такое решение принято из-за роста стоимости газа, электроэнергии и материалов для ремонтов.

При этом за октябрь жители города будут платить за теплоснабжение и горячую воду еще по старым ценам, а начиная с 8 ноября будут действовать новые тарифы.

Местные власти также напомнили, что с 1 ноября 2018 года Кабинет министров Украины установил новую цену на природный раз для населения, и поэтому цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго выросли на 26%. Кроме того, за последний год в Украине в 2,5 раза выросла стоимость электроэнергии.

В связи с такими факторами в коммунальном предприятии тепловых сетей возникла необходимость корректировки тарифа на тепло для населения в сторону роста, - пояснили в городской раде, добавив, что такая непростая ситуация наблюдается на всей территории Украины. Другие города также начали процедуры корректировки своих тарифов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Тернополь после акций протеста городская рада отменила решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Как отметил городской голова Сергей Надал, тарифы отменили после акции протестов более двух тысяч человек, которые выступили против значительного подорожания проезда. Митингующие скандировали, что жители города имеют не настолько высокие зарплаты, чтобы платить девять гривен за маршрутки и восемь - за троллейбусы.