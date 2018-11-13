14:11 13.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Кривом Роге ТЭЦ запустила все котельные

Во вторник, 13 ноября, в Кривом Роге запустили все пять котельных. Об этом сообщила пресс-служба АО "Криворожская теплоцентраль" на странице в Facebook.

В Кривом Роге ТЭЦ запустила все котельные

По данным ведомства, сегодня ночью была запущена последняя котельная №5 АО "Криворожская теплоцентраль". В пресс-службе предприятия также отмечают, что длительное время в ней были ограничены поставки голубого топлива.

Теперь жители Долгинцевского района в течение суток почувствуют тепло в своих домах.

"По состоянию на 13 ноября 2018 года все котельные АО Криворожская теплоцентраль стабильно работают и выходят на номинальный режим", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Херсоне на сегодняшний день отсутствует теплоснабжение в 31 учебном заведении. Причина - большие долги потребителей АО Херсонская ТЭЦ, в результате чего предприятие не получило лимиты на газ. 


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