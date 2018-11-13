Украина увеличила импорт свинины в четыре раза

За десять месяцев 2018 года в Украину было завезено свинины до 23,4 тысячи тонн на общую сумму 43,2 миллиона долларов. Об этом сообщает аналитический отдел ассоциации "Свиноводы Украины" со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.
По данным ГФС, основные страны-поставщики мясного сырья в Украину приходится на поставки из Германии, Нидерландов и Дании. Кроме того, учитывая среднемесячную активность ввоза свинины в течение второго полугодия, ее совокупный годовой импорт может достичь 30 тысяч тонн.
В свою очередь внутренние закупочные цены на свинину в живом весе в начале ноября снизились. В связи с этим есть большая вероятность, что ослабиться интерес украинских операторов к импортной продукции. Однако, несмотря на такие изменения, в стране расширилась товарная структура импорта свинины.
Так, в этом году пятую часть от общего импорта свинины составили охлажденные полутуши, еще 28% пришлось на охлажденную свинину в элементах. Кроме того, менее половины от общего товарного экспорта пришлось на мороженное мясо свиней, другого обваленного замороженного мяса свиней (триминги, обваленная корейка, шея, лопатка или окорок).
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2018 года украинскому государству удалось повысить свои показатели в поставке нефти и газового конденсата.