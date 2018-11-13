Украина увеличила импорт свинины в четыре раза

По данным ГФС, основные страны-поставщики мясного сырья в Украину приходится на поставки из Германии, Нидерландов и Дании. Кроме того, учитывая среднемесячную активность ввоза свинины в течение второго полугодия, ее совокупный годовой импорт может достичь 30 тысяч тонн.

В свою очередь внутренние закупочные цены на свинину в живом весе в начале ноября снизились. В связи с этим есть большая вероятность, что ослабиться интерес украинских операторов к импортной продукции. Однако, несмотря на такие изменения, в стране расширилась товарная структура импорта свинины.

Так, в этом году пятую часть от общего импорта свинины составили охлажденные полутуши, еще 28% пришлось на охлажденную свинину в элементах. Кроме того, менее половины от общего товарного экспорта пришлось на мороженное мясо свиней, другого обваленного замороженного мяса свиней (триминги, обваленная корейка, шея, лопатка или окорок).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2018 года украинскому государству удалось повысить свои показатели в поставке нефти и газового конденсата.