09:08 13.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий назвал дату рассмотрения бюджета-2019

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент рассмотрит проект Государственного бюджета на 2019 в четверг, 22 ноября. Парубий опроверг любые слухи о том, что этого не состоится.

Парубий назвал дату рассмотрения бюджета-2019

Об этом сообщают местные СМИ.

В Раде планируют принять Бюджет уже на следующей неделе. Отметим, что ранее ходили слухи о том, что это не состоится. 

"Это кулуарные слухи. Я об этом говорил публично и открыто, что мы планируем - и мы разговаривали по этому поводу с премьер-министром - 22 ноября, в четверг, перейдем к рассмотрению бюджета", - сказал Парубий

Он отметил, что в этот день также будут рассмотрены во втором чтении изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко назвал обеспечение субсидиями главным требованием к бюджету-2019. Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития.


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