Парубий назвал дату рассмотрения бюджета-2019

Об этом сообщают местные СМИ.

В Раде планируют принять Бюджет уже на следующей неделе. Отметим, что ранее ходили слухи о том, что это не состоится.

"Это кулуарные слухи. Я об этом говорил публично и открыто, что мы планируем - и мы разговаривали по этому поводу с премьер-министром - 22 ноября, в четверг, перейдем к рассмотрению бюджета", - сказал Парубий.

Он отметил, что в этот день также будут рассмотрены во втором чтении изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко назвал обеспечение субсидиями главным требованием к бюджету-2019. Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития.