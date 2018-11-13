22:59 13.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Парламент создаст рабочую группу для выяснения ситуации с доставкой пенсий "Укрпочтой"

Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения во вторник, 13 ноября, принял решение создать рабочую группу, которая выяснит ситуации с выплатой и доставкой пенсий через отделения "Укрпочты".

Парламент создаст рабочую группу для выяснения ситуации с доставкой пенсий

Сегодня на заседании комитет обсудил, появившееся в СМИ заявление руководства предприятия о намерениях прекратить доставку пенсий. Как сообщила информационное управление аппарата парламента, в частности, сегодня генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что начинает закрывать отделения, а это 11 тысяч отделений, 73 тысяч сотрудников, которые обеспечивают более 40% общего объема пенсионных выплат.

Вместе с тем он подчеркнул, что в связи с необходимостью обеспечения зарплаты сотрудникам на уровне не ниже размера минимальной заработной платы, увеличения расходов на топливо, аренду, отопление, коммунальные услуги под угрозой закрытия оказались почти семь тысяч почтовых отделений.

В связи с чем комитет принял решение создать рабочую группу и выяснить все обстоятельства.

Напомним, в конце сентября Смелянский заявил, что "Укрпочта" намерена прекратить доставку пенсий с января 2019 года по старым тарифам, если не будет принят новый тариф на доставку пенсий.

Как сообщал УРА-Информ, премьер министр Владимир Гройсман в ответ заявил, что не допустит прекращения " Укрпоштой" доставки пенсий украинцам. При этом глава правительства предложил менеджменту ведомства уйти в отставку, если они не согласны с важностью этой социальной функции. Как сообщила в понедельник, 29 октября, пресс-служба Кабинета министров, Гройсман, в частности отметил недопустимость не доставки пенсии пенсионерам.


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