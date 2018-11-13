НКРЭКУ назвало причины отсутствия тепла в Кривом Роге и Херсоне

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

В связи с отсутствием оплаты, НАК "Нафтогаз Украины" не имеет оснований для поставок природного газа АО "Криворожская теплоцентраль" и АО "Херсонская ТЭЦ". Поставки продолжатся только тогда, когда они обеспечать должный уровень оплаты за газ и согласуют график погашения задолженности.

"Национальная комиссия призывает всех участников процесса, включая правительство Украины, Фонд государственного имущества Украины, органы местной власти консолидировать усилия и осуществить все необходимые меры для срочного восстановления газоснабжения к объектам производителей тепловой энергии и начала отопительного сезона 2018/2019 годов", - отметила пресс-служба НКРЭКУ.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в "Нафтогазе" объяснили, почему в городе Смела Черкасской област нет отопления.