НКРЭКУ назвало причины отсутствия тепла в Кривом Роге и Херсоне

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пояснила срыв начала отопительного сезона в Кривом Роге и Херсоне. Тепла в городах нет из-за долгов местных ТЭЦ за газ.
Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.
В связи с отсутствием оплаты, НАК "Нафтогаз Украины" не имеет оснований для поставок природного газа АО "Криворожская теплоцентраль" и АО "Херсонская ТЭЦ". Поставки продолжатся только тогда, когда они обеспечать должный уровень оплаты за газ и согласуют график погашения задолженности.
"Национальная комиссия призывает всех участников процесса, включая правительство Украины, Фонд государственного имущества Украины, органы местной власти консолидировать усилия и осуществить все необходимые меры для срочного восстановления газоснабжения к объектам производителей тепловой энергии и начала отопительного сезона 2018/2019 годов", - отметила пресс-служба НКРЭКУ.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в "Нафтогазе" объяснили, почему в городе Смела Черкасской област нет отопления.