07:00 13.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на вторник вновь укрепил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 13 ноября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на вторник вновь укрепил курс гривны

100 долл - 2789,1641 грн;

100 евро - 3143,356 грн.

При этом регулятор установил на 13 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1082.875807;

Серебро - 12.864798;

Платина - 769.733998;

Палладий - 1006.575245.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 12 ноября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2789,1641 грн;

100 евро - 3164,5856 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.


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