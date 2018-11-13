Нацбанк на вторник вновь укрепил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 13 ноября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2789,1641 грн;
100 евро - 3143,356 грн.
При этом регулятор установил на 13 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1082.875807;
Серебро - 12.864798;
Платина - 769.733998;
Палладий - 1006.575245.
Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 12 ноября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2789,1641 грн;
100 евро - 3164,5856 грн.
Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.