Нацбанк на вторник вновь укрепил курс гривны

НБУ отозвал лицензии у БМ Банка и исключил его из реестра банков Национальный банк Украины во вторник, 6 ноября, отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у БМ Банка.

Гривна в среду обменниках незначительно подорожала В обменных пунктах Украины в среду, 31 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на две копейки.

Нацбанк на понедельник немного понял курс гривны Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 5 ноября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне: