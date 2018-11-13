Наличный доллар во вторник набрал две копейки

Наличный евро потерял 29 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,86 гривен, а евро можно купить по 31,79 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27, 20 - 28,07, продажи 27,99 - 29,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,86, продажи - 28,07 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,75, продажи 31,17 - 32,71 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,29, продажи - 31,79 грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,11, продажи - 4,10 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,84, продажи 4,23 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 12 ноября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем потерял две копейки. Наличный евро подешевел на 24 копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,84 гривен, а евро можно было купить по 31,36 гривен.