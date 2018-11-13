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Минфин отбирает банки для выплаты пенсий и зарплат бюджетникам

Министерство финансов объявило конкурс на отбор банков для выплаты пенсий и зарплат бюджетникам.

Минфин отбирает банки для выплаты пенсий и зарплат бюджетникам

Заседание конкурсной комиссии по определению уполномоченных банков Украины, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений, состоится 10 декабря 2018 года. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, конечная дата представления конкурсной документации 30 ноября 2018 года.

Напомним, Кабинет министров изменил критерии отбора уполномоченных банков для выплаты зарплат, пенсий и денежной помощи работникам бюджетных учреждений. Решение КМУ было обусловлено тем, что часть банков в судебном порядке оспорила установленные Национальным банком требования. В частности, критерий, предполагающий наличие у банков-претендентов на осуществление указанных выплат активов в размере не менее 1% всех активов банковской системы.

Как сообщал УРА-Информ, в июле Министерство финансов Украины утвердил перечень из 43 банков, уполномоченных на осуществление выплат пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений.


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