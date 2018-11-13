Добыча топлива до 20 млрд кубометров в год сделает Украину энергонезависимой, - Гройсман

По мнению Гройсмана, соответствующий шаг поможет сделать Украину энергонезависимой. Также он подчеркнул, что сейчас необходимо устранить все формальные подходы и нарастить добычу топлива госкомпанией "Укргаздобыча".

"Таков наш путь к энергонезависимости государства", - добавил премьер-министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в энергетического гиганта ДТЭК закончился уголь на Луганской ТЭС, работа станции переведена на резервное топливо. Себестоимость работы на газу составляет 3,5 грн за кВт/ч, тогда как "угольным" тарифом порывается 1,75 кВт/ч.