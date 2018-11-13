Добыча топлива до 20 млрд кубометров в год сделает Украину энергонезависимой, - Гройсман

Глава украинского правительсва Владимир Гройсман поручил компании "Укргаздобыче" нарастить добычу голубого топлива до 20 млрд кубометров в год. Об этом премьер-министр заявил во время совещания по развитию газодобычи, 13 ноября.
По мнению Гройсмана, соответствующий шаг поможет сделать Украину энергонезависимой. Также он подчеркнул, что сейчас необходимо устранить все формальные подходы и нарастить добычу топлива госкомпанией "Укргаздобыча".
"Таков наш путь к энергонезависимости государства", - добавил премьер-министр.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в энергетического гиганта ДТЭК закончился уголь на Луганской ТЭС, работа станции переведена на резервное топливо. Себестоимость работы на газу составляет 3,5 грн за кВт/ч, тогда как "угольным" тарифом порывается 1,75 кВт/ч.