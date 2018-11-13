10:56 13.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Нафтогаз" предлагает ликвидировать правление компании

В рамках реформирования компании по переходу от коллективной ответственности к персональной "Нафтогаз" предлагает Кабмину ликвидировать правление компании. Об этом сообщил глава правления Андрей Коболев на форуме "Дирижеры изменений" в Киеве, 13 ноября. 

С его слов, в компании предложили убрать правление и сделать персональную ответственность глав направлений.

Глава правления "Нафтогаза" также добавил, что на данный момент решение принято не было, но компания ждет от Кабмина ответа.

Неготовность брать персональную ответственность на себя, по его мнению, является одной из самых актуальных проблем компании, с которой она должна бороться в рамках проведения трансформации ценностей.

Помимо этого, Коболев отметил важную роль сформированного независимого наблюдательного совета для развития компании, сказав, что это один из главных успехов "Нафтогаза" за последние годы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Стокгольмсикй арбитраж принял решение об объединении исков "Нафтогаза" и "Газпрома" в один. Это произошло еще 6 сентября, однако пока даты слушаний назначены не были.


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