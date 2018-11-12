15:31 12.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине сети АЗС снизили цены на бензин

В Украине в период с 9 по 12 ноября стоимость бензина и дизельного топлива на заправках продолжила снижение на 50 коп./л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы А-95 в понедельник, 12 ноября.

В Украине сети АЗС снизили цены на бензин

Согласно недавно полученным сведениям, на автозаправочных станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 понизилась до 32,99 грн/л, А-95 – до 33,99 грн/л, А-95+ – до 34,99 грн/л. При этом, стоимость на дизтопливо у операторов осталось на уровне 33,49 грн/л.

Примечательно, что с начала ноября бензин в указанных сетях подешевел на 1 грн/л. Вместе с тем на 10-50 коп./л бензины подешевели в сетях Катрал, Укр-Петроль и Автотехсервис. А средняя розничная стоимость бензинов по стране 12 ноября снизилась на 13-15 коп./л.

Как отметил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, стоимость бензина суммарно может снизиться на полторы гривны. Также он напоследок заверил, что в украинском государстве среднеевропейские цены на топливо, и они движутся в европейской динамике.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соломенском районе водитель элитной иномарки на огромной скорости влетел в подземный переход. В результате столкновения у машины оказался пробит бензобак и бензин разлился по всему пешеходному переходу. 


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