Украина уже отобрала из ПХГ 11,5 миллионов кубометров газа

При этом только за последние сутки было отобрано 11,49 миллионов кубометров. Как сообщила пресс-служба предприятия "Укртрансгаз", за последние сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В то же время в Украину за сутки поступило из Словакии - 20,21 миллионов кубометров газа, из Венгрии - 11,85 миллионов, а из Польши - три миллиона кубических метров гаща.

Таким образом, на данный момент украинские ПХГ заполнены на 55%.

Напомним, на территории Украины без учета Крыма расположены 12 ПХГ общей активной емкостью 31 миллиард кубометров.

Как сообщал УРА-Информ, Украина входит в отопительный сезон 2018-2019 годов с рекордными за шесть лет запасами газа. По состоянию на пятницу, 9 ноября, Укртрансгаз прекратил закачку газа в подземные хранилища и перешел в режим работы. Оператор газотранспортной системы перешел на режим работы, который предполагает только отбор топлива для нужд отопительного сезона 2018-2019 годов.