10:32 12.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100207682:Polishuk

Украина уже отобрала из ПХГ 11,5 миллионов кубометров газа

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на утро понедельника, 12 ноября, уменьшился до 17,164 миллиардов кубических метров.

Украина уже отобрала из ПХГ 11,5 миллионов кубометров газа

При этом только за последние сутки было отобрано 11,49 миллионов кубометров. Как сообщила пресс-служба предприятия "Укртрансгаз", за последние сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В то же время в Украину за сутки поступило из Словакии - 20,21 миллионов кубометров газа, из Венгрии - 11,85 миллионов, а из Польши - три миллиона кубических метров гаща.

Таким образом, на данный момент украинские ПХГ заполнены на 55%.

Напомним, на территории Украины без учета Крыма расположены 12 ПХГ общей активной емкостью 31 миллиард кубометров.

Как сообщал УРА-Информ, Украина входит в отопительный сезон 2018-2019 годов с рекордными за шесть лет запасами газа. По состоянию на пятницу, 9 ноября, Укртрансгаз прекратил закачку газа в подземные хранилища и перешел в режим работы. Оператор газотранспортной системы перешел на режим работы, который предполагает только отбор топлива для нужд отопительного сезона 2018-2019 годов.


Поделиться
Читайте также:
 
Американский истребитель разбился в Филиппинском море В понедельник Андреевская церковь официально отошла Константинополю Из жизни ушел известный канадский актер Гитариста Aerosmith срочно госпитализировали
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив