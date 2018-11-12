Украина и ЕС не должны стать заложниками "Северного потока-2", - Перри

Граждане Украины, Европейского союза не должны стать заложниками поставок энергоресурсов из одного источника. И, собственно, этот месседж может быть усилен тем, что США готовы работать с Украиной, как партнеры.

Об этом в понедельник, 12 ноября, в Киеве заявил министр энергетики США Рик Перри.

По его словам, США и дальше будут выражать свое несогласие относительно второй нитки газопровода "Северный поток", "Турецкого потока".

Напомним, газопровод "Северный поток-2" строит российский газовый монополист "Газпром".

Как сообщал УРА-Информ, ранее Перри заявил, что в Евросоюзе очень мало стран, которые поддерживают "Северный поток-2", а США активно выступают против него. При этом, Перри отметил, что газопровод "Северный поток-2" не является коммерческим проектом.