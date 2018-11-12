Украина и ЕС не должны стать заложниками "Северного потока-2", - Перри

Соединенные Штаты Америки продолжают четко выражать несогласие по поводу второй нитки газопровода "Северный поток".
Граждане Украины, Европейского союза не должны стать заложниками поставок энергоресурсов из одного источника. И, собственно, этот месседж может быть усилен тем, что США готовы работать с Украиной, как партнеры.
Об этом в понедельник, 12 ноября, в Киеве заявил министр энергетики США Рик Перри.
По его словам, США и дальше будут выражать свое несогласие относительно второй нитки газопровода "Северный поток", "Турецкого потока".
Напомним, газопровод "Северный поток-2" строит российский газовый монополист "Газпром".
Как сообщал УРА-Информ, ранее Перри заявил, что в Евросоюзе очень мало стран, которые поддерживают "Северный поток-2", а США активно выступают против него. При этом, Перри отметил, что газопровод "Северный поток-2" не является коммерческим проектом.