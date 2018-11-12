США и Украина имеют широкий спектр возможностей для сотрудничества, - Гройсман

Такое сотрудничество касается добычи украинского газа, ее газотранспортной системы, а также атомной энергетики. Об этом в понедельник, 12 ноября, во время встречи с министром энергетики США Риком Перри в Киеве заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также подчеркнул, что Украина ценит позицию США по поддержке в сложный для нее период.

Наше системное взаимодействие с Министерством энергетики США дало возможность выстоять в непростое время и сегодня нарастить возможности нашей энергетической системы, - подчеркнул Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 ноября в Вашингтоне состоится заседания комиссии по стратегическому партнерству Украина-США. Заседание комиссии состоится на уровне министров иностранных дел. Об этом в воскресенье, 11 ноября, заявил президент Украины Петр Порошенко. Он подчеркнул, что есть договоренности, которые достигнута во время встречи с президентом Соединены Штатов Америки Дональдом Трампом.