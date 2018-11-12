18:10 12.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Поставки угля на Луганскую ТЭС частично возобновлены

С 12 ноября 2018 года Луганская тепловая электростанция частично возобновила использование угля с шахты Обуховская из Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшей компании "ДТЭК" олигарха Рината Ахметова.

Поставки угля на Луганскую ТЭС частично возобновлены

По данным ДТЭК, поставок в настоящее время пока не хватает, чтобы полностью отказаться от использования газа из России. Однако, несмотря на это, использование голубого топлива снижено на треть.

Также в пресс-службе сообщили, что для обеспечения стабильной и безаварийной работы северной части энергосистемы Луганской области в работе находятся два энергоблока. 

Станция может получать уголь только с территории России, так как железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинской властью территории нет.

Стоит отметить, что с апреля прошлого года поставки угля осуществлялись с актива ДТЭК в России – шахтоуправление "Обуховская".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в энергетического гиганта ДТЭК закончился уголь на Луганской ТЭС, работа станции переведена на резервное топливо. Себестоимость работы на газу составляет 3,5 грн за кВт/ч, тогда как "угольным" тарифом порывается 1,75 кВт/ч.


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