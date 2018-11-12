21:59 12.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко говорил с Перри о противодействии "Северному потоку-2"

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 12 ноября, провел встречу с министр энергетики Соединенных Штатов Амерки Риком Перри.

Порошенко говорил с Перри о противодействии

Глава государства говорил с ним об украинско-американском стратегическом энергетическом диалоге и противодействии проекту "Северный поток-2". Как сообщила пресс-служба администрации президента, стороны также обсудили вопросы сотрудничества США с Украиной в сфере энергетики.

Президент отметил успешную реализацию ряда совместных украинско-американских проектов в ядерной энергетике, а также поставки американского угля в Украину. Глава государства подтвердил заинтересованность в привлечении в нашу страну современных американских технологий и передового опыта для эффективной разработки имеющихся запасов нефти и газа, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня перри отметил, что Соединенные Штаты Америки продолжают четко выражать несогласие по поводу второй нитки газопровода " Северный поток". Граждане Украины, Европейского союза не должны стать заложниками поставок энергоресурсов из одного источника. И, собственно, этот месседж может быть усилен тем, что США готовы работать с Украиной, как партнеры.


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