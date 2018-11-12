Нацбанк на понедельник укрепил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 12 ноября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2789,1641 грн;
100 евро - 3164,5856 грн.
При этом регулятор установил на 12 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1107.726145;
Серебро - 13.184538;
Платина - 783.897525;
Палладий - 1012.609071.
Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 9 ноября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2792,6734 грн;
100 евро - 3190,3501 грн.
Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.