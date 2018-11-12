Нацбанк на понедельник укрепил курс гривны

Нацбанк разрешил открывать банковские счета дистанционно Национальный банк Украины в понедельник, 5 ноября, своим постановлением предоставил физическим лицам возможность дистанционно получать не только административные, но и банковские услуги.

Нацбанк на четверг поднял курс гривны Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 1 ноября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на пятницу опустил курс гривны Национальный банк Украины по состоянию на пятницу, 2 ноября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне: