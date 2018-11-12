Инфляция в Украине приближается к 10%

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Потребительские цены в Украине в октябре повысились на 1,7%, а с начала года их рост составил 7,4%.

По данным ведомства, в годовом измерении, в частности, с октября 2017 года по октябрь 2018 года инфляция увеличилась с 8,9% до 9,5% по итогам сентября.

Базовая инфляция в октябре 2018 года составила 1,3% по сравнению с 1,9% в сентябре, а по итогам 10 месяцев она достигла 6,9%.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", цены на продукты питания за год возросли на 7 процентов, алкогольные напитки, табачные изделия - на 17 процентов, одежду и обувь - на 2 процентов, бытовая химия - 1,5 процента, жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива - 5 процентов.