11:59 12.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Доллар на наличном рынке в понедельник продолжает снижаться

В обменных пунктах Украины в понедельник, 12 ноября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем потерял две копейки.

Доллар на наличном рынке в понедельник продолжает снижаться

Наличный евро подешевел на 24 копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,84 гривен, а енвро можно купить по 31,36 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,15 - 28,05, продажи 27,95 - 29,0 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,84, продажи - 28,05 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,75, продажи 31,65 - 32,79 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,36, продажи - 32,08 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,11, продажи - 4,10 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,85, продажи 4,24 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 9 ноября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на три копейки. Наличный евро потерял 13 копеек. Таким образом, доллар продавался по 28,08 гривен, а евро можно было купить по 32,22 гривны.


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