Данилишин предлагает вернуться к госрегулированию цен

Он также предлагает снизить налог на добавленную стоимость на продукты питания. Как написал в понедельник, 12 ноября, на своей страничке в Facebook Данилишин, замедление потребительских цен будет благоприятствовать комплексному пересмотру политики ценообразования на продукты питания.

В отношении госрегулирования максимальная наценка на продукты не должна превышать 15% цены от производителя, на другие товары - не выше 30%, на импортные товары – не более 30% от таможенной цены, - уточнил глава Совета НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с октября 2016 года правительство ввело "пилотный" проект по отмене государственного регулирования цен на продукты питания, а в 2017-м Кабинет министров отменил такое регулирование. В Украине госрегулирование цен действовало на детское питание, хлеб, муку, сахар, крупы, мясомолочные продукты, яйца, подсолнечное масло и другие продукты