В ОПЕК назвали объемы сокращения добычи нефти

Большинство стран ОПЕК, а также не входящих в картель государств поддерживают сокращение добычи нефти. Как заявил в воскресенье, 11 ноября, министр нефти Омана Мохаммед ар-Румхи в кулуарах заседания мониторингового комитета в Абу-Даби, рынок перенасыщен. Есть идея сократить добычу на миллион баррелей в сутки.

Министр также заверил, что Оман поддержал любой объем ограничения добычи нефти.

Я думаю, что поставки сейчас находятся на высоком уровне. И мы видим некоторые негативные симптомы переизбытка на рынке, – посетовал он, добавив, что идея сокращения будет обсуждаться на встрече мониторингового комитета.

Напомним, в конце 2016 года страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки.

Сделка неоднократно продлевалась, однако в июне 2018 года стороны приняли решение увеличить производство на миллион баррелей в сутки, чтобы уйти от перевыполнения условий соглашения.

Как сообщал УРА-Информ, цена на нефть упала до минимума за полгода – ниже 70 долларов за баррель впервые с апреля. Это произошло из-за опасения излишка топлива на мировом рынке. Еще в октябре баррель нефти стоил 86 долларов.