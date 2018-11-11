13:44 11.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Курс покупки доллара впервые за три месяца "упал" до уровня 27 гривен

Сегодня, 11 ноября официальный курс гривны был установлен на уровне в 27,87 гривен за единицу американской валюты. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Курс покупки доллара впервые за три месяца

Таким образом, преимущественное преобладание предложения валюты над спросом стало причиной существенного понижения курсов и остальных валют:

- 27.926734 гривен дают за доллар;

- 31.903501 гривен можно получить за евро;

- 0.421760 гривен стоит российский рубль;

- 36.602114 гривен цена за фунт стерлингов.

Понижение курса связано со снижением курса евро на мировом рынке, что зачастую ситуативно, однако позитивно отображается и на котировках национальной валюты. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", на прошлой неделе доллар в обменниках снизился еще на три копейки.


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