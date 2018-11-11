Курс покупки доллара впервые за три месяца "упал" до уровня 27 гривен

Таким образом, преимущественное преобладание предложения валюты над спросом стало причиной существенного понижения курсов и остальных валют:

- 27.926734 гривен дают за доллар;

- 31.903501 гривен можно получить за евро;

- 0.421760 гривен стоит российский рубль;

- 36.602114 гривен цена за фунт стерлингов.

Понижение курса связано со снижением курса евро на мировом рынке, что зачастую ситуативно, однако позитивно отображается и на котировках национальной валюты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на прошлой неделе доллар в обменниках снизился еще на три копейки.