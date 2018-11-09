В Украине заработал сервис дистанционного получения электронных ключей

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Согласно данным пресс-службы, новым сервисом могут воспользоваться клиенты аккредитованного центра сертификации ключей информационно-справочного департамента ГФС. Таких пользователей сейчас почти один млн.

Также по словам и.о. главы ГФС Евгений Бамбизов, каждый клиент аккредитованного центра теперь имеет возможность самостоятельно, в режиме 24/7, а главное - дистанционно, в течение 2-3 минут получить новый сертификат, который будет иметь срок действия до 2 лет.

Напомним, как сообщал

"УРА-Информ", ГФС требует чтобы "Нафтогаз"

Источник">уплатил налог по выигрышу в Стокгольмском арбитраже.