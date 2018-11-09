08:32 09.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100207490:Polishuk

В Украине сильно упало автопроизводство

В октябре текущего года выпуск автотранспортных средств в Украине, по сравнению с прошлым годом, уменьшился на 22%.

В Украине сильно упало автопроизводство

Всего за месяц были изготовлено 736 единиц транспортных средств. Такие данные в пятницу утром, 9 ноября, опубликовала ассоциация "Укравтопром".

В частности, по данным компании, производство грузовых автомобилей в прошлом месяце составило 12 единиц. При этом в октябре 2017 года этот показатель был в четыре раза больше.

В то же время в октябре месяце наблюдалась положительная динамика в области производства автобусов, которое выросло на 46% - до 89 единиц.

Всего с начала года в Украине было изготовлено 5830 автотранспортных средств. При этом в прошлом году результат был выше на 12%. В этом году было изготовлено 5023 легковых автомобилей, 130 коммерческих и 677 автобусов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине повысился спрос на новые коммерческие автомобили. В октябре продажи новых коммерческих автомобилей выросли на 10%.


Поделиться
Читайте также:
 
В Северном Ледовитом океане произошло мощное землетрясение В Харькове автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, два человека травмированы Порошенко приветствует новые санкции США против России В Калифорнии вспыхнул лесной пожар, началась эвакуация людей
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив