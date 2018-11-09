В Украине сильно упало автопроизводство

Всего за месяц были изготовлено 736 единиц транспортных средств. Такие данные в пятницу утром, 9 ноября, опубликовала ассоциация "Укравтопром".

В частности, по данным компании, производство грузовых автомобилей в прошлом месяце составило 12 единиц. При этом в октябре 2017 года этот показатель был в четыре раза больше.

В то же время в октябре месяце наблюдалась положительная динамика в области производства автобусов, которое выросло на 46% - до 89 единиц.

Всего с начала года в Украине было изготовлено 5830 автотранспортных средств. При этом в прошлом году результат был выше на 12%. В этом году было изготовлено 5023 легковых автомобилей, 130 коммерческих и 677 автобусов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине повысился спрос на новые коммерческие автомобили. В октябре продажи новых коммерческих автомобилей выросли на 10%.