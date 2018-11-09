В Украине продолжает расти уровень потребительской инфляции

Согласно опубликованной информации, по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,7 процентов, а с января 2018 года - до 7 процентов. В январе-октябре инфляция составила лишь 11,2 процентов.

На конкретных продуктах это отобразилось следующим образом: цены на продукты питания за год возросли на 7 процентов, алкогольные напитки, табачные изделия - на 17 процентов, одежду и обувь - на 2 процентов, бытовая химия - 1,5 процента, жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива - 5 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Национальный банк Украины уверен, что к концу 2020 года инфляция в стране войдет в пределы целевого диапазона и достигнет среднесрочной цели 5,0 процентов.