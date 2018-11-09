13:28 09.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Харькове бизнесмены легализировали почти 60 тысяч сотрудников

Работодатели Харьковской области зарегистрировали 57 тысяч сотрудников. Об этом сообщили в управлении Государственной фискальной службы.

В Харькове бизнесмены легализировали почти 60 тысяч сотрудников

По словам начальника областного управления Александра Рыбакова, с момента начала кампании по легализации нанятых работников, более 16 тысяч работодателей официально трудоустроили 56,9 тысяч человек.

"Это почти в полтора раза больше, чем в сентябре текущего года", - отметил Рыбаков.

Чиновник уточнил, что наиболее высокий уровень легализации наблюдается в сферах, которые считались рискованными: в розничной торговле, сфере общепита, а также в строительстве.

Помимо этого, 6 тысяч граждан зарегистрировались как субъекты хозяйствования.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины заявил, что за октябрь в Украине количество официально трудоустроенных граждан выросло на 150 тысяч человек.


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