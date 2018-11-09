12:59 09.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина завершила закачку газа в ПГХ

Украина входит в отопительный сезон 2018-2019 годов с рекордными за шесть лет запасами газа.

Украина завершила закачку газа в ПГХ

По состоянию на пятницу, 9 ноября, Укртрансгаз прекратил закачку газа в подземные хранилища и перешел в режим работы. Как сказано в информации, опубликованной сегодня компанией, оператор газотранспортной системы перешел на режим работы, который предполагает только отбор топлива для нужд отопительного сезона 2018-2019 годов.

В частности, 7 ноября было закачано 0,23 миллионов кубических метров газа при отборе 1,8 миллион кубометров, а запасы в подземных хранилищах составили 17,193 миллиардов кубометров.

При этом в компании отметили, что объем газа на данный момент является рекордным за последние шесть лет и в этом году Украина на четверть сократила импорт газа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 3 ноября увеличился до 17,179 миллиардов кубических метров. Только за последние сутки в ПХГ Украины было закачано 5,88 миллионов кубометров, тогда как днем ранее было закачано 14,83 миллионов. При этом, как сообщает в понедельник утром, 5 ноября, "Укртрансгаз", в течение суток было отобрано 0,63 миллионов кубометров газа.


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