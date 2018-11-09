Украина намолотила почти 63 миллионов тонн зерновых

В целом собрано 34,3 миллиона тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 9,9 миллионов гектаров при урожайности 34,8 центнеров с гектара. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным ведомства, из общего количества - 27,8 миллионов тонн кукурузы с площади 3,8 миллионов гектаров при урожайности 73,7 центнера с гектара, 135 тысяч тонн гречихи с площади 107 тысяч гектаров при урожайности 12,6 центнеров с гектара, 78 тысяч тонн проса с площади 50 тысяч гектаров при урожайности 15,4 центнеров с гектара.

Также намолочено технических культур - 13,3 миллионов тонн подсолнечника с площади 5,9 миллионов гектаров при урожайности 22,4 центнеров с гектара, 4,3 миллиона тонн сои с площади 1,7 миллионов гектаров при урожайности 25,5 центнеров с гектара и 2,7 миллионов тонн рапса с площади 1,0 миллион гектаров при урожайности 26,1 центнеров с гектара.

Сахарной свеклы накопано 12,1 миллионов тонн с площади 245 тысяч гектаров при урожайности 492 центнеров с гектара.

Одновременно с уборкой урожая идет осенняя посевная кампания. Так, аграрии уже посеяли 7,1 миллионов гектаров озимых зерновых культур при прогнозируемой площади 7,2 миллионов гектаров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство аграрной политики повысило прогноз урожая зерновых в 2018 году до 63,1 миллионов тонн.