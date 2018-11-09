Нидерланды планируют инвестировать в украинскую экономику

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Накануне президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главой наблюдательного совета LDC Маргаритой Луи-Дрейфус. По результатам встречи было объявлено о намерениях компании.

По словам председателя, в планах компании значительно увеличить инвестиции в ближайшие годы. Сумма возможных инвестиций пока не уточняется.

К слову, Louis Dreyfus Company представлена ​​на украинском рынке уже 20 лет. Она является одним из крупнейших украинских трейдеров с иностранным капиталом. В Украине компания занимается экспортом зерновых и масличных культур. Всего компании принадлежат 6 элеваторов в разных регионах страны. В частности, в Черкасской, Запорожской и Винницкой областях.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины предлагает позволить украинскому бизнесу и населению инвестировать за рубеж.