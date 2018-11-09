Нацбанк на пятницу немного опустил гривну

100 долл - 2792,6734 грн;

100 евро - 3190,3501 грн.

При этом регулятор установил на 9 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1107.726145;

Серебро - 13.184538;

Платина - 783.897525;

Палладий - 1012.609071.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 8 ноября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2789,6958 грн;

100 евро - 3204,5236 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.

Новая ставка начала действовать с 26 октября 2018 года.