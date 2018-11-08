21:59 08.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине вновь могут повысить акциз на сигареты

Верховная рада Украины в четверг, 8 ноября, приняла за основу в первом чтении законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".

В Украине вновь могут повысить акциз на сигареты

Изменения необходимы для принятия проекта госбюджета на 2019 год. Документ после ряда неудачных голосований поддержали 233 народных депутатов.

Законопроектом, в частности, предполагается увеличить с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на девять процентов. При этом предлагается установить нулевую ставку акцизного налога на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения.

Кроме того, закон предусматривает, что нормы об изменениях в администрировании акцизного налога горючего и спирта вступают в силу с 1 июля 2019 года, а ответственность за нарушение указанных норм - с 1 октября 2019 года.

Документом предлагается повысить с 1 января 2019 года ставку экологического налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) стационарными источниками с 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну и предусмотреть поэтапное повышение ставки до уровня 30 грн/тонну в 2023 году (ежегодное повышение на 5 грн/тонну).

Кроме того, планируется увеличить ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2% и для железной руды - на 0,8%; увеличить ставки рентной платы за специальное использование лесных ресурсов на 50%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабмин внес в Раду данный проект закона 5 ноября.

18 октября Рада провалила закон об изменениях в Налоговый кодекс, которыми предлагалось повысить акциз на алкоголь и сигареты на 9% с января 2019 года.


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