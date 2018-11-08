Украинцы увеличили продажу валюты

Банки и небанковские сети обменных пунктов купили в октябре у населения 1,042 миллиардов долларов и по сравнению с сентябрем объем продажи валюты вырос на 78,2 миллиардов долларов или 8,1%. Такие данные опубликовал в своем отче Национальный банк Украины в четверг, 9 ноября.

Вместе с тем, по данным регулятор, объем скупки валюты населением вырос еще более значительно - на 151,9 миллионов долларов или 20,3% - до 900,6 миллионов.

Таким образом, чистое сальдо продажи валюты населением сократилось с 215,4 миллионов долларов в сентябре до 141,7 миллионов долларов в октябре.

При этом три четверти рынка приходится на обменные операции с долларом США, одна четверть - на евро и другие валюты.

В течение октября официальный курс гривны к доллару укрепился на 0,47%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сентябре украинцы существенно сократили объемы продажи и покупки наличной валюты. В целом банки продали в долларовом эквиваленте 748,7 миллионов долларов, в том числе 573,7 миллионов долларов, и выкупили в долларовом эквиваленте 964,1 миллионов, в том числе 702,9 миллионов долларов.