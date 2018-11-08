10:52 08.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина предлагает Китаю свободную торговлю

В четверг, 8 ноября, Украина предложила Китаю начать вести консультации об условиях создания зоны свободной торговли между странами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Украина предлагает Китаю свободную торговлю

В рамках рабочего визита в Пекин Первый вице-премьер министр Украины Степан Кубив встретился с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хе. На встрече стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества межу Украиной и Китаем, рассмотрев также возможность создания новых инструментов торговли.

"Сотрудничество с Китаем является неизменным и стратегическим приоритетом для внешнеэкономической политики Украины. За 8 месяцев 2018 года товарооборот между Украиной и Китаем составил почти 6 млрд долларов и вырос на 21%", - отметил украинский министр.

Напоследок Кубив добавил, что данный объем торговли не соответствует имеющемуся потенциалу. В ближайшие пять лет товарооборот между странами планируют увеличить до 20 млрд долларов в год.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", КНР настаивает на усилении системы мировой безопасности. Государство готово принимать все существующие меры для поддержания мира на планете.


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