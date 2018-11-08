13:16 08.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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С украинцев взыскали около 400 миллионов гривен за задолженности по зарплате

В Украине с начала 2018 года было взыскано 388 млн грн задолженности по заработной плате. Об этом заявил директор Департамента государственной исполнительной службы Алексей Воробьев.

С украинцев взыскали около 400 миллионов гривен за задолженности по зарплате

В рамках пресс-конференции "Результаты работы государственной исполнительной службы за 3 квартала 2018 года" Алексей Воробьев рассказал, какую сумму взыскали с украинцев за задолженности по зарплате.

По словам Воробьева, всего было взыскано 388 миллионов гривен. Также стоит отметить, что задолженность полностью погашена по 28,5 млн гривен.

"25,1 млн гривен погашены задолженности по зарплате ЧАО "Ровноазот" в пользу 1204 работников. 19,5 млн гривен взыскано с ЧАО "Северодонецкое обьединение "Азот" в пользу 789 сотрудников. 21,4 млн гривен взыскано государственными исполнителями с ПАО "Запорожьеоблэнерго", - добавил он.

Вместе с тем, заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светланы Глущенко подчеркнула, что в целом органы ГИС в 2018 году взыскали в пользу бюджета 1,2 млрд гривен.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины  на заседании принял решение о выделении дополнительных 500 миллионов гривен на покрытие убытков государственных шахт и на обеспечение возможности выплаты зарплат шахтерам.


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