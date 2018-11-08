Рада одобрила привлечение кредита ЕС в 1 млрд евро

Верховная Рада на заседании в четверг, 8 ноября, приняла законопроект, которым ратифицировала кредитное соглашение между Украиной и Евросоюзом о привлечении кредита в размере 1 млрд евро. Об этом говорится на сайте парламента, передают украинские СМИ.
Как отмечается, за документ проголосовали 242 нардепа.
Принятие парламентом соответствующего закона утвердит кредитное соглашение, общий объем которого составляет 1 млрд евро. На сайте Рады отмечается, что президент определил закон №0203 как неотложный.
Таким образом, реализация меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения позволит Украине привлечь на условиях срочности и платности дополнительные финансовые ресурсы ЕС в сумме до 1 миллиарда евро для их последующего направления в госбюджет, что в будущем потребует дополнительных расходов из госбюджета для соответствующего обслуживания и погашения привлеченного кредита.
Согласно договору, макрофинансовую помощь предоставят двумя траншами - по 500 млн евро каждый.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство финансов Украины не обрабатывает сценарий, при котором страна может не получить пятый транш Международного валютного фонда.