Рада одобрила привлечение кредита ЕС в 1 млрд евро

Как отмечается, за документ проголосовали 242 нардепа.

Принятие парламентом соответствующего закона утвердит кредитное соглашение, общий объем которого составляет 1 млрд евро. На сайте Рады отмечается, что президент определил закон №0203 как неотложный.

Таким образом, реализация меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения позволит Украине привлечь на условиях срочности и платности дополнительные финансовые ресурсы ЕС в сумме до 1 миллиарда евро для их последующего направления в госбюджет, что в будущем потребует дополнительных расходов из госбюджета для соответствующего обслуживания и погашения привлеченного кредита.

Согласно договору, макрофинансовую помощь предоставят двумя траншами - по 500 млн евро каждый.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство финансов Украины не обрабатывает сценарий, при котором страна может не получить пятый транш Международного валютного фонда.