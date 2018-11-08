12:11 08.11.2018 | Экономика | Новости
100207422:di

Польша подписала "газовый" контракт с США

Польская компания PGNiG подписала с американской Cheniere Marketing International контракт на поставку газа. Контракт рассчитан на 24 года.

Польша подписала

Соответствующая информация была опубликована на сайте компании PGNiG.

Согласно информации, в 2019-2022 годах общий объем поставок составит около 0, 52 миллиона тонн сжиженного природного газа. Однако за 2023-2042 годы общий объем поставок достигнет примерно 29 млн тонн. Таким образом, ежегодно Польша будет покупать в США около 1, 45 миллиона тонн газа.

Глава правления PGNiG Петра Вожняка отметил, что условия контракта полностью удовлетворяют польскую сторону.

К слову, ранее данная польская нефтегазовая компания  подписала два долгосрочных контракта на поставку газа с американской компанией Venture Global LNG. Таким образом, Польша планирует постепенно избавится от российского газа. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в конце ноября – начале декабря текущего года польская компания-оператор Gaz-System и датский Energinet подпишут договор о строительств газопровода Baltic Pipe.


Поделиться
Читайте также:
 
НАБУ открыли доступ к финансовым сбережениям семьи Луценко Парламенту предлагают принять закон о защите информпространства В Киеве первоклассница впала в кому в школьной столовой С 8 ноября квота украинской музыки на радио увеличивается до 35%
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив