Польша подписала "газовый" контракт с США

Соответствующая информация была опубликована на сайте компании PGNiG.

Согласно информации, в 2019-2022 годах общий объем поставок составит около 0, 52 миллиона тонн сжиженного природного газа. Однако за 2023-2042 годы общий объем поставок достигнет примерно 29 млн тонн. Таким образом, ежегодно Польша будет покупать в США около 1, 45 миллиона тонн газа.

Глава правления PGNiG Петра Вожняка отметил, что условия контракта полностью удовлетворяют польскую сторону.

К слову, ранее данная польская нефтегазовая компания подписала два долгосрочных контракта на поставку газа с американской компанией Venture Global LNG. Таким образом, Польша планирует постепенно избавится от российского газа.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в конце ноября – начале декабря текущего года польская компания-оператор Gaz-System и датский Energinet подпишут договор о строительств газопровода Baltic Pipe.