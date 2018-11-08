13:15 08.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ пояснил как будет регулировать валютный рынок

Национальный банк Украины в четверг, 8 ноября, обнародовал три из семи проектов постановлений, которые должны стать основой для новой системы валютного регулирования.

НБУ пояснил как будет регулировать валютный рынок

Как сообщила пресс-службу НБУ, постановления предусмотрены законом "О валюте и валютных операциях" и поэтому регулятор предлагает для общественного обсуждения проекты "Положения о структуре валютного рынка Украины, условиях и порядке торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины", "Положения об осуществлении операций с валютными ценностями" и "Положения о трансграничном перемещении валютных ценностей".

Документы, в частности, определяют нормы валютного регулирования, которые будут применяться, когда Украина полностью перейдет к свободе проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено законом", как это предусмотрено законом "О валюте и валютных операциях". При этом как закон, эти документы частично заработают с 7 февраля 2019 года, а в полную силу - при благоприятных макроэкономических условиях и после этого будут действовать постоянно, - пояснили в Нацбанке, добавив, что до этого валютное регулирование будет частично осуществляться в рамках трех временных постановлений НБУ, которые Национальный банк сейчас дорабатывает и планирует также обнародовать для публичного обсуждения в течение месяца.

Таким образом, временные акты будут вводиться для защиты экономики и финансовой системы от кризисных явлений в случаях, когда макрофинансовая ситуация будет соответствовать критериям, при которых должны быть задействованы меры защиты. Однако после восстановления макрофинансовой стабильности временные акты прекращают действие, а валютное регулирование продолжит осуществляться в соответствии с постоянными актами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, закон " О валюте и валютных операциях" был принят Верховной Радой 21 июня 2018 года. Закон вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления его в силу.

В сентябре Национальный банк Украины подготовил проект структуры валютного регулирования, согласно которому количество нормативных актов в этой сфере уменьшится с 56 до 7.


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