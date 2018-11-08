13:57 08.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ планирует изменить правила валютного регулирования

Национальный банк Украины предлагает в рамках внедрения новаций в валютном регулировании позволить украинскому бизнесу и населению инвестировать за рубеж. На первых порах планируют установить электронный лимит.

НБУ планирует изменить правила валютного регулирования

Соответствующее сообщение, а также материалы законопроектов были опубликованы на сайте НБУ.

Так, согласно предлагаемым нововведениям бизнесу и населению не нужно будет получать лицензии для инвестирования за рубеж. Теперь украинцы смогут в течение переходного периода осуществлять инвестиции в рамках электронного лимита, который не будет требовать получения каких-либо разрешительных документов. А впоследствии планируют вообще отменить любые ограничения.

Вместе с тем, новое валютное регулирование содержит новации по упрощению проведения трансграничных операций с валютой. Теперь операции на сумму до 150 тысяч грн не потребуют документального сопровождения.

Кроме того, в отношении почтовых отправлений физлиц, вместо действующего лимита в 300 евро начнут действовать общие правила перемещения через таможенную границу, которые сейчас устанавливают лимит в 10 тысяч евро.

Также НБУ предлагает расширение перечня валютных операций, доступных клиентам банков, в частности, разрешить последним рассчитываться за валютные ОВГЗ не только в гривнах, а и в валюте, в которой были проданы облигации.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", эти документ частично заработают с 7 февраля 2019 года, а в полную силу - при благоприятных макроэкономических условиях и после этого будут действовать постоянно.


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