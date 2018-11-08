22:59 08.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ определил операционную цель монетарной политики

Национальный банк Украины внес изменения в Положение об основах процентной политики НБУ.

НБУ определил операционную цель монетарной политики

Таким образом, регулятор определил операционную цель монетарной политики. Как сообщила в четверг, 8 ноября, пресс-служба НБУ, цель процентной политики Национального банка заключается в содержании Украинского индекса межбанковских ставок для кредитов и депозитов овернайт в национальной денежной единице на уровне, близком к уровню учетной ставки, в пределах коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа.

Как напомнили в пресс-службе НБУ, снижение инфляции до 5% в среднесрочной перспективе - это цель монетарной политики центробанка.

В то же время, "цель проведения монетарных операций - это удержать значение UIIR на уровне, близком к уровню учетной ставки (сейчас - 18%) и в пределах коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа, то есть - по кредитам овернайт (сейчас - 20%) и депозитным сертификатам овернайт (сейчас - 16%)".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины 25 октября 2018 года сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В НБУ отметили, что в сентябре 2018 года потребительская инфляция составила 8,9% в годовом измерении. В то же время Национальный банк повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).


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