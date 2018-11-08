12:15 08.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в четверг незначительно подешевел

В обменных пунктах Украины в четверг, 8 ноября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на три копейки.

Наличный доллар в четверг незначительно подешевел

Наличный евро набрал три копейки. Таким образом сегодня доллар продается по 28,08 гривен, а евро можно купить по 32,21 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,00 - 28,00, продажи 27,98 - 28,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,85, продажи - 28,07 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,20 - 32,00, продажи 32,05 - 33,13 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,77, продажи - 32,22 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,18, продажи - 4,19 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,90, продажи 4,28 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 7 ноября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на три копейки. Наличный евро наоборот набрал три копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,08 гривен, а евро можно было купить по 32,21 гривен.


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