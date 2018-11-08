20:32 08.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100207469:Polishuk

Госбюджет Украины выполнен с дефицитом 4,8 миллиардов гривен - Минфин

За десять месяцев текущего года государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом в 4,8 миллиардов гривен при утвержденном в законе о госбюджете предельного уровня 80,6 миллиардов гривен.

Госбюджет Украины выполнен с дефицитом 4,8 миллиардов гривен - Минфин

Такие данные в четверг, 8 ноября, сообщило Министерство финансов. При этом украинское финансовое ведомства уточнило, что дефицит общего фонда составил 10,5 миллиардов гривен при установленном на год потолке в 57,4 миллиардов гривен.

В Минфине также отметили, что успешные переговоры с Международным валютным фондом способствовали выходу Украины на международные рынки капиталов, что позволило увеличить внешние заимствования для финансирования дефицита бюджета по итогам десяти месяцев до 19,4 миллиардов гривен, или 725 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по итогам девяти месяцев Госказначейство отчиталось о дефиците госбюджета в 7,3 миллиардов гривен, в том числе по общему фонду - 11,3 миллиардов гривен, что означает профицит госбюджета в октябре.


Поделиться
Читайте также:
 
Столичная станция метро "Вокзальная" работает в обычном режиме Нацбанк на пятницу немного опустил гривну Зима 2018–19 с "ТУИ" — раннее бронирование туров открыто "А-БАНК" почти банкрот: если поторопиться, можно еще успеть забрать свои деньги, - СМИ
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив