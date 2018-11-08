Госбюджет Украины выполнен с дефицитом 4,8 миллиардов гривен - Минфин

Такие данные в четверг, 8 ноября, сообщило Министерство финансов. При этом украинское финансовое ведомства уточнило, что дефицит общего фонда составил 10,5 миллиардов гривен при установленном на год потолке в 57,4 миллиардов гривен.

В Минфине также отметили, что успешные переговоры с Международным валютным фондом способствовали выходу Украины на международные рынки капиталов, что позволило увеличить внешние заимствования для финансирования дефицита бюджета по итогам десяти месяцев до 19,4 миллиардов гривен, или 725 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по итогам девяти месяцев Госказначейство отчиталось о дефиците госбюджета в 7,3 миллиардов гривен, в том числе по общему фонду - 11,3 миллиардов гривен, что означает профицит госбюджета в октябре.