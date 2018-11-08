ГФС требует чтобы "Нафтогаз" уплатил налог по выигрышу в Стокгольмском арбитраже

Компания должна выплатить НДС на 16,3 миллиардов гривен в связи с выигранным спором у российского "Газпром" в Стокгольмском арбитраже по контракту на транзит.

Об этом говорится в проекте проспекта эмиссии еврооблигаций НАК, опубликованном в четверг, 8 ноября. При этом в документе сказано, что "Нафтогаз" возразил против вывода налоговой проверки, и на дату настоящего проспекта ценных бумаг не было ни пересмотренного решения налоговых органов, ни изменений в позиции компании.

В проекте документа также говорится есть налоговые претензии и к "дочке" НАК - "Укртрансгазу". Это около 2,34 миллиардов гривен неуплаченого налога на прибыль и около 1,57 миллиардов гривен за неправильно рассчитанные убытки. Вместе с тем "Укртрансгаз" оспорил эти налоговые выводы в суде.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по итогам первого полугодия 2018 года "Нафтогаз" и входящие в него компании отчитались об уплате в государственный бюджет 71,7 миллиардов гривен налогов и дивидендов, или около 17,7% общих доходов госбюджета за этот период. За 2017 год НАК консолидированно уплатил в госбюджет 107,3 миллиардов гривен налогов и дивидендов.