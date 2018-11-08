07:59 08.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100207392:Polishuk

В автодоре назвали цену проезда по платным дорогам Украины

Первой концессионной дорогой в Украине должна стать трасса Львов - Краковец.

В автодоре назвали цену проезда по платным дорогам Украины

Проезд по ней будет стоить от семи евроцентов или 2,2 гривны за километр. Об этом в среду, 7 ноября, в интервью изданию Liga.net сообщил глава Укравтодора Славомир Новак.

По его словам, такая цена в Европе и в Украине точно будет не дороже.

Он также отметил, что строительство этой дороги обсуждается уже много лет. Ее протяженность составит 84,4 километров.

До конца года мы полностью завершим проверку всех участков дороги и будем иметь всю необходимую документацию. Мы должны быть уверены, что предлагаем инвестору. В начале 2019 года подготовим обращение к Кабмину об оглашении конкурса на концессию, - сообщил Новак, добавив, что средства инвестору будут возвращены за счет сбора платы за проезд, а также платы за доступ и эксплуатацию объектов дорожного сервиса, придорожной инфраструктуры, размещения рекламы, логистических центров, современных линий связи вдоль дороги.

Ориентировочный срок строительства дороги составит около пяти, а срок концессии должен составить до 49 лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада приняла закон о концессионных дорогах 27 февраля.


Поделиться
Читайте также:
 
В автодоре назвали цену проезда по платным дорогам Украины В Армении в аварию попал военный грузовик, погибли четверо военных Ректора Московской духовной академии не пустили в Украину В четверг в Раде состоится первое заседание ВСК по расследованию дела Гандзюк
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив