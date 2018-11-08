В автодоре назвали цену проезда по платным дорогам Украины

Проезд по ней будет стоить от семи евроцентов или 2,2 гривны за километр. Об этом в среду, 7 ноября, в интервью изданию Liga.net сообщил глава Укравтодора Славомир Новак.

По его словам, такая цена в Европе и в Украине точно будет не дороже.

Он также отметил, что строительство этой дороги обсуждается уже много лет. Ее протяженность составит 84,4 километров.

До конца года мы полностью завершим проверку всех участков дороги и будем иметь всю необходимую документацию. Мы должны быть уверены, что предлагаем инвестору. В начале 2019 года подготовим обращение к Кабмину об оглашении конкурса на концессию, - сообщил Новак, добавив, что средства инвестору будут возвращены за счет сбора платы за проезд, а также платы за доступ и эксплуатацию объектов дорожного сервиса, придорожной инфраструктуры, размещения рекламы, логистических центров, современных линий связи вдоль дороги.

Ориентировочный срок строительства дороги составит около пяти, а срок концессии должен составить до 49 лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада приняла закон о концессионных дорогах 27 февраля.