Нацбанк на среду вновь понял курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на среду, 7 ноября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2795,584 грн;
100 евро - 3194,7934 грн.
При этом регулятор установил на 7 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1109.884457;
Серебро - 13.243824;
Платина - 775.665295;
Палладий - 1012.049970.
Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 7 ноября, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2801,5313 грн;
100 евро - 3185,3411 грн.
Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.
Новая ставка начала действовать с 26 октября 2018 года.