07:00 07.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на среду вновь понял курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на среду, 7 ноября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на среду вновь понял курс гривны

100 долл - 2795,584 грн;

100 евро - 3194,7934 грн.

При этом регулятор установил на 7 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1109.884457;

Серебро - 13.243824;

Платина - 775.665295;

Палладий - 1012.049970.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 7 ноября, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2801,5313 грн;

100 евро - 3185,3411 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.

Новая ставка начала действовать с 26 октября 2018 года.


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