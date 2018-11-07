13:15 07.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин продал ОВГЗ на 1,2 миллиардов гривен

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа во вторник, 6 ноября 2018 года, привлекло в государственный бюджет на 1,210 миллиардов гривен.

Минфин продал ОВГЗ на 1,2 миллиардов гривен

Как сообщила сегодня утром пресс-служба министерства, в частности, продано долларовые ОВГЗ с погашением 15 января 2020 года на сумму 21,478 миллионов долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,50% годовых.

Минфин также продал гривневые ОВГЗ с погашением 6 февраля 2019 года на сумму 470,651 миллионов гривен, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых, с погашением 6 ноября 2019 года на сумму 78,894 миллионов гривен, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых, с погашением 3 июля 2019 года на 52,107 миллионов гривен, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых и с погашением 3 апреля 2019 года на 6,972 миллиардов гривен, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце октября Украина выпустила еврооблигации на два миллиарда долларов: пятилетние на сумму 750 миллионов долларов по ставке 9% годовых и десятилетние на 1,250 миллиардов долларов по ставке 9,75%.


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