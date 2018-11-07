Кабмин выделяет на зарплаты шахтерам еще 500 миллионов гривен

Кабинет министров Украины в среду, 7 ноября, на заседании принял решение о выделении дополнительных 500 миллионов гривен на покрытие убытков государственных шахт и на обеспечение возможности выплаты зарплат шахтерам.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, по его словам, это позволит держать под контролем ситуацию с выплатами зарплат шахтерам.
Тут нужно делать глубокую реформу, которую должно предложить Министерство энергетики и угольной промышленности, - добавил Гройсман.
Напомним, в октябре премьер поручил Кабмину сформировать план действий по выводу угольной отрасли из кризиса. Он также назвал реальным увеличение добычи угля в следующем году.
Как сообщал УРА-Информ, до этого Кабинет министров Украины одобрил перечисление 300 миллионов гривен в специальный фонд бюджета для погашения долгов по зарплате перед шахтерами. В октябре также сообщалось, что задолженность по зарплатам перед шахтерами составляет 488 миллионов гривен.