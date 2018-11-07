Кабмин выделяет на зарплаты шахтерам еще 500 миллионов гривен

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, по его словам, это позволит держать под контролем ситуацию с выплатами зарплат шахтерам.

Тут нужно делать глубокую реформу, которую должно предложить Министерство энергетики и угольной промышленности, - добавил Гройсман.

Напомним, в октябре премьер поручил Кабмину сформировать план действий по выводу угольной отрасли из кризиса. Он также назвал реальным увеличение добычи угля в следующем году.

Как сообщал УРА-Информ, до этого Кабинет министров Украины одобрил перечисление 300 миллионов гривен в специальный фонд бюджета для погашения долгов по зарплате перед шахтерами. В октябре также сообщалось, что задолженность по зарплатам перед шахтерами составляет 488 миллионов гривен.