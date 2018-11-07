Кабмин выделил на гуманитарную помощь Индонезии 10 миллионов гривен

Деньги пойдут на предоставление гуманитарной помощи Индонезии, где в результате землетрясения и ценами погибли много людей. Соответствующее распоряжение правительство приняла на сегодняшнем заседании.

Согласно документу Министерству финансов поручено выделить указанную сумму за счет средств резервного фонда государственного бюджета. В свою очередь МИДу поручено согласовать с Индонезией реквизиты банковского счета, на который будут перечислены деньги.

Ожидается, что предоставление Украиной помощи Индонезии повысит международный авторитет Украины и будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с Индонезией.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в октябре Президент Петр Порошенко поручил Кабмину предоставить гуманитарную помощ Индонезии для преодоления последствий землетрясения и цунами, произошедших 28 сентября.