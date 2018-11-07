10:15 07.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин в среду планирует создать Фонд развития инноваций

Кабинет министров Украины в среду, 7 ноября, на очередном заседании планирует рассмотреть проект распоряжения о создании Фонда развития инноваций.

Кабмин в среду планирует создать Фонд развития инноваций

Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания правительства, о фонде чиновникам сегодня расскажет первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.

Правительство также планирует одобрить проекты указов президента о предоставлении гуманитарной помощи Йемену, Судану и Конго, а также состав делегации для участия в переговорах с Турцией по заключению соглашения о социальном обеспечении.

Ожидается также утверждение Порядка проведения обязательной эвакуации отдельных категорий населения в случае введения правового режима военного положения.

Кабмин также запланировал сегодня внести изменения в Комплексную программу повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций и одобрить проект документа об установлении перечня государств с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуации безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе Кабмин утвердил Военно-медицинскую доктрину, в которой закреплен переход на медстандарты НАТО.


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