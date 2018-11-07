Кабмин в среду планирует создать Фонд развития инноваций

Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания правительства, о фонде чиновникам сегодня расскажет первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.

Правительство также планирует одобрить проекты указов президента о предоставлении гуманитарной помощи Йемену, Судану и Конго, а также состав делегации для участия в переговорах с Турцией по заключению соглашения о социальном обеспечении.

Ожидается также утверждение Порядка проведения обязательной эвакуации отдельных категорий населения в случае введения правового режима военного положения.

Кабмин также запланировал сегодня внести изменения в Комплексную программу повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций и одобрить проект документа об установлении перечня государств с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуации безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе Кабмин утвердил Военно-медицинскую доктрину, в которой закреплен переход на медстандарты НАТО.